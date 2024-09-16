Воронина (Семушкина) Анна Семеновна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1792 и 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Между 1792 и 1798
Отец: Семушкин Семен Ефимович
Мать: 1 жена Семена
Бракосочетание
10.11.1818 ст.
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Никитцина Ирина Семеновна
Отец ребёнка: Воронин Семен Пимонович
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Воронин Семен Пимонович
Рождение ребёнка
10.02.1827 ст.
Сын: Воронин Алексей Семенович
Отец ребёнка: Воронин Семен Пимонович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Воронин Семен Пимонович
Рождение ребёнка
20.04.1833 ст.
Сын: Воронин Георгий Семенович
Отец ребёнка: Воронин Семен Пимонович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Воронин Семен Пимонович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Воронин Семен Пимонович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Воронин Семен Пимонович
Смерть
Неизвестно