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Воронина (Семушкина) Анна Семеновна

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Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Между 1792 и 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1792 и 1798

Отец: Семушкин Семен Ефимович

Мать: 1 жена Семена

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.11.1818 ст.

Муж: Воронин Семен Пимонович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Никитцина Ирина Семеновна

Отец ребёнка: Воронин Семен Пимонович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1825

Сын: Воронин Андрей Семенович

Отец ребёнка: Воронин Семен Пимонович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.02.1827 ст.

Сын: Воронин Алексей Семенович

Отец ребёнка: Воронин Семен Пимонович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1829

Сын: Воронин Фадей Семенович

Отец ребёнка: Воронин Семен Пимонович

Рождение ребёнка
20.04.1833 ст.

Сын: Воронин Георгий Семенович

Отец ребёнка: Воронин Семен Пимонович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1835

Сын: Воронин Илья Семенович

Отец ребёнка: Воронин Семен Пимонович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1838

Сын: Воронин Тихон Семенович

Отец ребёнка: Воронин Семен Пимонович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1840

Сын: Воронин Федор Семенович

Отец ребёнка: Воронин Семен Пимонович

Смерть
Неизвестно

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