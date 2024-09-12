Никитцина (Воронина) Ирина Семеновна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Воронин Семен Пимонович
Мать: Воронина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даниил Ванифатьевич
Отец ребёнка: Никитцын Лифантий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Феоктиста Лифантьевна
Отец ребёнка: Никитцын Лифантий Михайлович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Никитцин Роман Лифантьевич
Отец ребёнка: Никитцын Лифантий Михайлович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Михаил Лифантьевич
Отец ребёнка: Никитцын Лифантий Михайлович
Рождение ребёнка
01.01.1854 ст.
Дочь: Сиклитинья Ванифатьевна
Отец ребёнка: Никитцын Лифантий Михайлович
Рождение ребёнка
11.03.1859 ст.
Сын: Алексей Ванифатьевич
Отец ребёнка: Никитцын Лифантий Михайлович
Смерть
Неизвестно