Никитцина (Воронина) Ирина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитцина (Воронина) Ирина Семеновна

Никитцина (Воронина) Ирина Семеновна

avatar

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Воронин Семен Пимонович

Мать: Воронина Анна Семеновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даниил Ванифатьевич

Отец ребёнка: Никитцын Лифантий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитцын Лифантий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитцын Лифантий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Феоктиста Лифантьевна

Отец ребёнка: Никитцын Лифантий Михайлович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Никитцин Роман Лифантьевич

Отец ребёнка: Никитцын Лифантий Михайлович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Михаил Лифантьевич

Отец ребёнка: Никитцын Лифантий Михайлович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1854 ст.

Дочь: Сиклитинья Ванифатьевна

Отец ребёнка: Никитцын Лифантий Михайлович

Рождение ребёнка
11.03.1859 ст.

Сын: Алексей Ванифатьевич

Отец ребёнка: Никитцын Лифантий Михайлович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.