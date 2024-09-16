Воронин Семен Пимонович
Место рождения
Дата рождения1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Воронин Пимен Ананьевич
Бракосочетание
10.11.1818 ст.
Жена: Воронина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Никитцина Ирина Семеновна
Мать ребёнка: Воронина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Воронина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
10.02.1827 ст.
Сын: Воронин Алексей Семенович
Мать ребёнка: Воронина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Воронина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
20.04.1833 ст.
Сын: Воронин Георгий Семенович
Мать ребёнка: Воронина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Воронина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Воронина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Воронина Анна Семеновна