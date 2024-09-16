Воронин Семен Пимонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронин Семен Пимонович

Воронин Семен Пимонович

avatar

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1802

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Воронин Пимен Ананьевич

Мать: Воронина Фекла Гавриловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.11.1818 ст.

Жена: Воронина Анна Семеновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Никитцина Ирина Семеновна

Мать ребёнка: Воронина Анна Семеновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1825

Сын: Воронин Андрей Семенович

Мать ребёнка: Воронина Анна Семеновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.02.1827 ст.

Сын: Воронин Алексей Семенович

Мать ребёнка: Воронина Анна Семеновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1829

Сын: Воронин Фадей Семенович

Мать ребёнка: Воронина Анна Семеновна

Рождение ребёнка
20.04.1833 ст.

Сын: Воронин Георгий Семенович

Мать ребёнка: Воронина Анна Семеновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1835

Сын: Воронин Илья Семенович

Мать ребёнка: Воронина Анна Семеновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1838

Сын: Воронин Тихон Семенович

Мать ребёнка: Воронина Анна Семеновна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1840

Сын: Воронин Федор Семенович

Мать ребёнка: Воронина Анна Семеновна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.