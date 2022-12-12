Гуселетов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: не указана
Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1771
Сын: Гуселетов Степан Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Гуселетов Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно