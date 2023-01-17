Гуселетов Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Гуселетов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Гуселетов Григорий Петрович
Мать ребёнка: Гуселетова Прасковья
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Акулина Петровна
Мать ребёнка: Гуселетова Прасковья
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Гуселетова Прасковья
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Гуселетова Прасковья
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Гуселетова Прасковья
Рождение ребёнка
1825
Сын: Гуселетов Прокопий Петрович
Мать ребёнка: Гуселетова Прасковья
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Харитинья Петровна
Мать ребёнка: Гуселетова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуселетова Прасковья
Смерть
1826