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Гуселетов Петр Иванович

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Место рождения

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Гуселетов Иван

Мать: не указана

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Гуселетов Григорий Петрович

Мать ребёнка: Гуселетова Прасковья

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Акулина Петровна

Мать ребёнка: Гуселетова Прасковья

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Гуселетов Иван Петрович

Мать ребёнка: Гуселетова Прасковья

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Гуселетова Прасковья

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Гуселетова Прасковья

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Гуселетов Прокопий Петрович

Мать ребёнка: Гуселетова Прасковья

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Харитинья Петровна

Мать ребёнка: Гуселетова Прасковья

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова Прасковья

Смерть
1826
Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
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