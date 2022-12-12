Гуселетов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Гуселетов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Гуселетов Епиксим Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Гуселетов Андрей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1826