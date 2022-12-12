Гуселетов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетов Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Гуселетов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Гуселетов Епиксим Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Гуселетов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1826
Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
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