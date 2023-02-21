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Гуселетов Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Гуселетов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Гуселетов Герасим Степанович

Мать ребёнка: Гуселетова Акулина

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Гуселетов Иван Степанович

Мать ребёнка: Гуселетова Акулина

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова Акулина

Смерть
Неизвестно
Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область