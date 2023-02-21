Гуселетов Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Гуселетов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Гуселетов Герасим Степанович
Мать ребёнка: Гуселетова Акулина
Рождение ребёнка
1802
Сын: Гуселетов Иван Степанович
Мать ребёнка: Гуселетова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуселетова Акулина
Смерть
Неизвестно