Свешников Фёдор Арсеньевич
Место рожденияСуздаль, Владимирская Губерния Российская Империя
Дата рождения1824
Дата смерти04.02.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Бракосочетание
1860
Рождение ребёнка
05.07.1863
Дочь: (Свешникова) Ольга Фёдоровна
Мать ребёнка: Свешникова Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
30.07.1865
Сын: Свешников Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Свешникова Варвара Алексеевна
Смерть
04.02.1902