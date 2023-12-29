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Свешников Фёдор Арсеньевич

Место рождения

Суздаль, Владимирская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1824

Дата смерти

04.02.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Свешников Арсений Иванович

Мать: Свешникова (Зюзина) Авдотья Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Бракосочетание
1860

Жена: Свешникова Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
05.07.1863

Дочь: (Свешникова) Ольга Фёдоровна

Мать ребёнка: Свешникова Варвара Алексеевна

Рождение ребёнка
30.07.1865

Сын: Свешников Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Свешникова Варвара Алексеевна

Смерть
04.02.1902

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