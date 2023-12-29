Свешникова (Зюзина) Авдотья Андреевна
Место рожденияСуздаль, Владимирская Губерния Российская Империя
Дата рождения1804
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
21.04.1819
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Свешникова) Евгения Арсеньевна
Отец ребёнка: Свешников Арсений Иванович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Коробьина (Свешникова) Мария Арсеньевна
Отец ребёнка: Свешников Арсений Иванович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Свешников Фёдор Арсеньевич
Отец ребёнка: Свешников Арсений Иванович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Свешникова) Феодосия Арсеньевна
Отец ребёнка: Свешников Арсений Иванович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Свешникова) Анна Арсеньевна
Отец ребёнка: Свешников Арсений Иванович
Рождение ребёнка
20.04.1835
Сын: Свешников Афанасий Арсеньев
Отец ребёнка: Свешников Арсений Иванович
Смерть
После 1860