Свешникова (Зюзина) Авдотья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Зюзина) Авдотья Андреевна

Место рождения

Суздаль, Владимирская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1804

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
21.04.1819

Муж: Свешников Арсений Иванович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Свешникова) Евгения Арсеньевна

Отец ребёнка: Свешников Арсений Иванович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Коробьина (Свешникова) Мария Арсеньевна

Отец ребёнка: Свешников Арсений Иванович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Свешников Фёдор Арсеньевич

Отец ребёнка: Свешников Арсений Иванович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Свешникова) Феодосия Арсеньевна

Отец ребёнка: Свешников Арсений Иванович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Свешникова) Анна Арсеньевна

Отец ребёнка: Свешников Арсений Иванович

Рождение ребёнка
20.04.1835

Сын: Свешников Афанасий Арсеньев

Отец ребёнка: Свешников Арсений Иванович

Смерть
После 1860

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