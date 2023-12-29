Свешникова Варвара Алексеевна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1828
Дата смерти20.05.1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
купчиха
Бракосочетание
1860
Рождение ребёнка
05.07.1863
Дочь: (Свешникова) Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Свешников Фёдор Арсеньевич
Рождение ребёнка
30.07.1865
Сын: Свешников Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Свешников Фёдор Арсеньевич
Смерть
20.05.1872