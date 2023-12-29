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Свешникова Варвара Алексеевна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1828

Дата смерти

20.05.1872

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
купчиха
Бракосочетание
1860

Муж: Свешников Фёдор Арсеньевич

Рождение ребёнка
05.07.1863

Дочь: (Свешникова) Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Свешников Фёдор Арсеньевич

Рождение ребёнка
30.07.1865

Сын: Свешников Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Свешников Фёдор Арсеньевич

Смерть
20.05.1872

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