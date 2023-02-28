Давыдова Екатерина Агапова
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Агап Дмитриев
Мать: Домна Ефимова
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Давыдов Иван Матвеев
Рождение ребёнка
1856
Сын: Давыдов Иван Иванов
Отец ребёнка: Давыдов Иван Матвеев
Рождение ребёнка
1857
Сын: Давыдов Нестр Иванов
Отец ребёнка: Давыдов Иван Матвеев
Место жительства
1858
35
Рождение ребёнка
20.05.1867
Отец ребёнка: Давыдов Иван Матвеев
Рождение ребёнка
07.01.1868
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Давыдов Иван Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Давыдов Иван Матвеев
Смерть
Неизвестно