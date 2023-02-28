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Давыдова Екатерина Агапова

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Агап Дмитриев

Мать: Домна Ефимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Давыдов Василий Иванов

Отец ребёнка: Давыдов Иван Матвеев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Давыдов Иван Иванов

Отец ребёнка: Давыдов Иван Матвеев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Давыдов Нестр Иванов

Отец ребёнка: Давыдов Иван Матвеев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
35
Рождение ребёнка
20.05.1867

Сын: Давыдов Николай Иванов

Отец ребёнка: Давыдов Иван Матвеев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.01.1868

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Давыдов Иван Матвеев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Иван Матвеев

Смерть
Неизвестно
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