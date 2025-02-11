Агап Дмитриев 1804 — найти родственников по фамилии на Familio

Агап Дмитриев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1804, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
ДмитрийДо 1784 г.р.
Супруги
Домна Ефимова1802 г.р.
Дети
Давыдова Екатерина Агапова1825 г.р.
Степанида Агапова1834 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Ефимова

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Давыдова Екатерина Агапова

Мать ребёнка: Домна Ефимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Степанида Агапова

Мать ребёнка: Домна Ефимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1840

Сын: Каин Григорий Агапов

Мать ребёнка: Домна Ефимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Варвара Агапова

Мать ребёнка: Домна Ефимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

45

Смерть
Неизвестно

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