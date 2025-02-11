Агап Дмитриев
мужской, родился 1804, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецДмитрийДо 1784 г.р.
Супруги
Домна Ефимова1802 г.р.
Дети
Давыдова Екатерина Агапова1825 г.р.
Степанида Агапова1834 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Ефимова
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Давыдова Екатерина Агапова
Мать ребёнка: Домна Ефимова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Степанида Агапова
Мать ребёнка: Домна Ефимова
Рождение ребёнка
1840
Сын: Каин Григорий Агапов
Мать ребёнка: Домна Ефимова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Варвара Агапова
Мать ребёнка: Домна Ефимова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно