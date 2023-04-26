Домна Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Давыдова Екатерина Агапова
Отец ребёнка: Агап Дмитриев
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Степанида Агапова
Отец ребёнка: Агап Дмитриев
Рождение ребёнка
1840
Сын: Григорий Агапов
Отец ребёнка: Агап Дмитриев
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Варвара Агапова
Отец ребёнка: Агап Дмитриев
Место жительства
1858
45
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агап Дмитриев
Смерть
Неизвестно