Домна Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Давыдова Екатерина Агапова

Отец ребёнка: Агап Дмитриев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Степанида Агапова

Отец ребёнка: Агап Дмитриев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Григорий Агапов

Отец ребёнка: Агап Дмитриев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Варвара Агапова

Отец ребёнка: Агап Дмитриев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
45
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агап Дмитриев

Смерть
Неизвестно