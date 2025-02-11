Давыдов Иван Иванов 1856 — найти родственников по фамилии на Familio

Давыдов Иван Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1856, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Давыдов Иван Матвеев1827 г.р.
Мать
Давыдова Екатерина Агапова1825 г.р.
Супруги
Давыдова (Лукина) Матрёна Кузьмина1850 г.р.
Дети
Давыдов Дмитрий Иванов06.09.1877 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Давыдов Иван Матвеев

Мать: Давыдова Екатерина Агапова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

35

Бракосочетание
05.11.1873

Жена: Давыдова (Лукина) Матрёна Кузьмина

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
06.09.1877

Сын: Давыдов Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Давыдова (Лукина) Матрёна Кузьмина

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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