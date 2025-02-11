Давыдов Иван Иванов
мужской, родился 1856, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецДавыдов Иван Матвеев1827 г.р.
МатьДавыдова Екатерина Агапова1825 г.р.
Супруги
Давыдова (Лукина) Матрёна Кузьмина1850 г.р.
Дети
Давыдов Дмитрий Иванов06.09.1877 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Давыдов Иван Матвеев
Место жительства
1858
Бракосочетание
05.11.1873
Рождение ребёнка
06.09.1877
Мать ребёнка: Давыдова (Лукина) Матрёна Кузьмина
Смерть
Неизвестно