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Петров Борис

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Место рождения

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство

Дата рождения

13.03.1897

Дата смерти

05.03.1950

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1897

Отец: Петров Александр

Мать: Петрова Елена Николаевна

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
25.05.1924

Дочь: Ильина Наталья

Мать ребёнка: Петрова Тамара Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
18.09.1932

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Петрова Тамара Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Тамара Васильевна

Смерть
05.03.1950
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьковское кладбище
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