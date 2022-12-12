Петров Борис
Место рождения
Дата рождения13.03.1897
Дата смерти05.03.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1897
Отец: Петров Александр
Мать: Петрова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
25.05.1924
Дочь: Ильина Наталья
Мать ребёнка: Петрова Тамара Васильевна
Рождение ребёнка
18.09.1932
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Петрова Тамара Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.1950
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кладбище