Петрова (Бишева (Бишоп)) Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения25.04.1864
Дата смерти?.03.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1864
Рождение ребёнка
28.05.1888
Сын: Петров Александр
Отец ребёнка: Петров Александр
Рождение ребёнка
30.12.1889
Сын: Петров Николай
Отец ребёнка: Петров Александр
Рождение ребёнка
1891
Сын: Петров Владимир
Отец ребёнка: Петров Александр
Рождение ребёнка
13.03.1897
Сын: Петров Борис
Отец ребёнка: Петров Александр
Смерть
?.03.1942
Похороны
Неизвестно
Пискаревское кладбище