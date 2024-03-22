Петрова (Бишева (Бишоп)) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Бишева (Бишоп)) Елена Николаевна

Место рождения

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство

Дата рождения

25.04.1864

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
28.05.1888

Сын: Петров Александр

Отец ребёнка: Петров Александр

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
30.12.1889

Сын: Петров Николай

Отец ребёнка: Петров Александр

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
1891

Сын: Петров Владимир

Отец ребёнка: Петров Александр

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
13.03.1897

Сын: Петров Борис

Отец ребёнка: Петров Александр

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Смерть
?.03.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Пискаревское кладбище
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