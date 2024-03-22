Петров Александр
Место рождения
Дата рождения08.09.1863
Дата смерти14.05.1905
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1863
Рождение ребёнка
28.05.1888
Сын: Петров Александр
Мать ребёнка: Петрова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
30.12.1889
Сын: Петров Николай
Мать ребёнка: Петрова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Петров Владимир
Мать ребёнка: Петрова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
13.03.1897
Сын: Петров Борис
Мать ребёнка: Петрова Елена Николаевна
Смерть
14.05.1905
Цусимский пролив
Похороны
Неизвестно
Цусимский пролив эск.броненосец "император Александр 3-й"