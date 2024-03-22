Петров Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Александр

Место рождения

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство

Дата рождения

08.09.1863

Дата смерти

14.05.1905

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
28.05.1888

Сын: Петров Александр

Мать ребёнка: Петрова Елена Николаевна

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
30.12.1889

Сын: Петров Николай

Мать ребёнка: Петрова Елена Николаевна

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
1891

Сын: Петров Владимир

Мать ребёнка: Петрова Елена Николаевна

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Рождение ребёнка
13.03.1897

Сын: Петров Борис

Мать ребёнка: Петрова Елена Николаевна

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Смерть
14.05.1905
Цусимский пролив
Похороны
Неизвестно
Цусимский пролив эск.броненосец "император Александр 3-й"
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