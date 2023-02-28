Симбирцев Василий Никитич
Место рождения
Дата рожденияДо 1845
Дата смертиПо 1881
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Коннова Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Симбирцева Февронья Петровна
Дуровка, Сызранский, Симбирская, Россия
Рождение ребёнка
1866
Сын: Симбирцев Терентий Васильевич
Мать ребёнка: Симбирцева Февронья Петровна
Рождение ребёнка
01.10.1873
Сын: Симбирцев (незаконнорожденный) Фома Васильевич
Мать ребёнка: Симбирцева Февронья Петровна
Рождение ребёнка
16.06.1876
Дочь: Кондратьева Агриппина Васильевна
Мать ребёнка: Симбирцева Февронья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
По 1881