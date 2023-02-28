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Симбирцев Василий Никитич

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

До 1845

Дата смерти

По 1881

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Коннова Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Симбирцева Февронья Петровна

Дуровка, Сызранский, Симбирская, Россия
Рождение ребёнка
1866

Сын: Симбирцев Терентий Васильевич

Мать ребёнка: Симбирцева Февронья Петровна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1873

Сын: Симбирцев (незаконнорожденный) Фома Васильевич

Мать ребёнка: Симбирцева Февронья Петровна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.06.1876

Дочь: Кондратьева Агриппина Васильевна

Мать ребёнка: Симбирцева Февронья Петровна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симбирцева Февронья Петровна

Смерть
По 1881
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