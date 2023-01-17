Симбирцев Терентий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти12.08.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
22.?.1886
Рождение ребёнка
22.08.1894
Сын: Симбирцев Павел Терентьевич
Мать ребёнка: Терехина Евдокия Блинкова
Смерть
12.08.1898
Причина смерти: чахотка
Рождение ребёнка
01.10.1898
Дочь: Зиновия Терентьевна
Мать ребёнка: Терехина Евдокия Блинкова