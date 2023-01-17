Симбирцев Терентий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимбирцев Терентий Васильевич

Симбирцев Терентий Васильевич

avatar

Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1866

Дата смерти

12.08.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Симбирцев Василий Никитич

Мать: Симбирцева Февронья Петровна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
22.?.1886

Жена: Терехина Евдокия Блинкова

Рождение ребёнка
22.08.1894

Сын: Симбирцев Павел Терентьевич

Мать ребёнка: Терехина Евдокия Блинкова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
12.08.1898
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Причина смерти: чахотка
Рождение ребёнка
01.10.1898

Дочь: Зиновия Терентьевна

Мать ребёнка: Терехина Евдокия Блинкова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close