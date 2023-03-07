Терехина Евдокия Блинкова
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
22.?.1886
Рождение ребёнка
22.08.1894
Сын: Симбирцев Павел Терентьевич
Отец ребёнка: Симбирцев Терентий Васильевич
Рождение ребёнка
01.10.1898
Дочь: Зиновия Терентьевна
Отец ребёнка: Симбирцев Терентий Васильевич
Бракосочетание
08.01.1899
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно