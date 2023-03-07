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Терехина Евдокия Блинкова

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Блинков (дворовый) Захар Иванович

Мать: Блинкова Ульяна Павловна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
22.?.1886

Муж: Симбирцев Терентий Васильевич

Рождение ребёнка
22.08.1894

Сын: Симбирцев Павел Терентьевич

Отец ребёнка: Симбирцев Терентий Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1898

Дочь: Зиновия Терентьевна

Отец ребёнка: Симбирцев Терентий Васильевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
08.01.1899

Муж: Терехин Павел Терентьевич

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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