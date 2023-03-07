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Блинков (дворовый) Захар Иванович

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1838

Дата смерти

24.01.1888

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
17.02.1861

Жена: Блинкова Ульяна Павловна

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Дубинина Прасковья Блинкова

Мать ребёнка: Блинкова Ульяна Павловна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1865

Сын: Блинков Феофан Захарович

Мать ребёнка: Блинкова Ульяна Павловна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Манц... Евдокия Блинкова

Мать ребёнка: Блинкова Ульяна Павловна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Терехина Евдокия Блинкова

Мать ребёнка: Блинкова Ульяна Павловна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
30.05.1872

Сын: Блинков Илларион Захарович

Мать ребёнка: Блинкова Ульяна Павловна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1876

Дочь: Надысева Акилина Блинкова

Мать ребёнка: Блинкова Ульяна Павловна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.01.1879

Сын: Блинков Кирилл Захарович

Мать ребёнка: Блинкова Ульяна Павловна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.05.1881

Сын: Блинков Исаак Захарович

Мать ребёнка: Блинкова Ульяна Павловна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.12.1885

Сын: Блинков Маркелл Захарович

Мать ребёнка: Блинкова Ульяна Павловна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
24.01.1888
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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