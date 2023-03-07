Блинков (дворовый) Захар Иванович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти24.01.1888
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1861
Жена: Блинкова Ульяна Павловна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Дубинина Прасковья Блинкова
Мать ребёнка: Блинкова Ульяна Павловна
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Блинкова Ульяна Павловна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Манц... Евдокия Блинкова
Мать ребёнка: Блинкова Ульяна Павловна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Терехина Евдокия Блинкова
Мать ребёнка: Блинкова Ульяна Павловна
Рождение ребёнка
30.05.1872
Сын: Блинков Илларион Захарович
Мать ребёнка: Блинкова Ульяна Павловна
Рождение ребёнка
06.06.1876
Дочь: Надысева Акилина Блинкова
Мать ребёнка: Блинкова Ульяна Павловна
Рождение ребёнка
28.01.1879
Мать ребёнка: Блинкова Ульяна Павловна
Рождение ребёнка
22.05.1881
Мать ребёнка: Блинкова Ульяна Павловна
Рождение ребёнка
23.12.1885
Сын: Блинков Маркелл Захарович
Мать ребёнка: Блинкова Ульяна Павловна
Смерть
24.01.1888
от чахотки