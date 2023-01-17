Надысева Акилина Блинкова
Место рождения
Дата рождения06.06.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1876
Бракосочетание
03.?.1895
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.04.1897
Отец ребёнка: Надысев Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
30.01.1900
Сын: Надысев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Надысев Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
24.03.1903
Сын: Надысев Кирилл Николаевич
Отец ребёнка: Надысев Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
05.02.1907
Отец ребёнка: Надысев Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
24.06.1910
Отец ребёнка: Надысев Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
09.11.1913
Дочь: Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Надысев Николай Тимофеевич
Смерть
Неизвестно