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Надысева Акилина Блинкова

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

06.06.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1876

Отец: Блинков (дворовый) Захар Иванович

Мать: Блинкова Ульяна Павловна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
03.?.1895

Муж: Надысев Николай Тимофеевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.04.1897

Сын: Надысев Семен Николаевич

Отец ребёнка: Надысев Николай Тимофеевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.01.1900

Сын: Надысев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Надысев Николай Тимофеевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.03.1903

Сын: Надысев Кирилл Николаевич

Отец ребёнка: Надысев Николай Тимофеевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.02.1907

Сын: Надысев Федор Николаевич

Отец ребёнка: Надысев Николай Тимофеевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.06.1910

Сын: Надысев Петр Николаевич

Отец ребёнка: Надысев Николай Тимофеевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.11.1913

Дочь: Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Надысев Николай Тимофеевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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