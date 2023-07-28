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Надысев Николай Тимофеевич

Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

04.05.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1877

Отец: Надысев Тимофей Евдокимович

Мать: Миронова Матрена Савельевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.?.1895

Жена: Надысева Акилина Блинкова

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.04.1897

Сын: Надысев Семен Николаевич

Мать ребёнка: Надысева Акилина Блинкова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.01.1900

Сын: Надысев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Надысева Акилина Блинкова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.03.1903

Сын: Надысев Кирилл Николаевич

Мать ребёнка: Надысева Акилина Блинкова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.02.1907

Сын: Надысев Федор Николаевич

Мать ребёнка: Надысева Акилина Блинкова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.06.1910

Сын: Надысев Петр Николаевич

Мать ребёнка: Надысева Акилина Блинкова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.11.1913

Дочь: Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Надысева Акилина Блинкова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно