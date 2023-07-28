Надысев Николай Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения04.05.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1877
Бракосочетание
03.?.1895
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.04.1897
Мать ребёнка: Надысева Акилина Блинкова
Рождение ребёнка
30.01.1900
Сын: Надысев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Надысева Акилина Блинкова
Рождение ребёнка
24.03.1903
Сын: Надысев Кирилл Николаевич
Мать ребёнка: Надысева Акилина Блинкова
Рождение ребёнка
05.02.1907
Мать ребёнка: Надысева Акилина Блинкова
Рождение ребёнка
24.06.1910
Мать ребёнка: Надысева Акилина Блинкова
Рождение ребёнка
09.11.1913
Дочь: Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Надысева Акилина Блинкова
Смерть
Неизвестно