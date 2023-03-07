Миронова Матрена Савельевна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти11.08.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Савелий Емельянович
Мать: первая жена
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Ксения Тимофеевна
Отец ребёнка: Надысев Тимофей Евдокимович
Рождение ребёнка
08.05.1872
Дочь: Лапенкова Гликерия Надысева
Отец ребёнка: Надысев Тимофей Евдокимович
Рождение ребёнка
07.11.1874
Сын: Надысев Матвей Тимофеевич
Отец ребёнка: Надысев Тимофей Евдокимович
Рождение ребёнка
04.05.1877
Сын: Надысев Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Надысев Тимофей Евдокимович
Рождение ребёнка
14.07.1879
Отец ребёнка: Надысев Тимофей Евдокимович
Рождение ребёнка
06.11.1882
Дочь: Михайлова Матрена Надысева
Отец ребёнка: Надысев Тимофей Евдокимович
Рождение ребёнка
22.03.1885
Дочь: Васильева Дарья Надысева
Отец ребёнка: Надысев Тимофей Евдокимович
Бракосочетание
30.?.1887
Рождение ребёнка
30.01.1888
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Миронов - Лысов Иван Миронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.08.1893