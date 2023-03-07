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Миронова Матрена Савельевна

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

11.08.1893

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Савелий Емельянович

Мать: первая жена

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Ксения Тимофеевна

Отец ребёнка: Надысев Тимофей Евдокимович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.05.1872

Дочь: Лапенкова Гликерия Надысева

Отец ребёнка: Надысев Тимофей Евдокимович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.11.1874

Сын: Надысев Матвей Тимофеевич

Отец ребёнка: Надысев Тимофей Евдокимович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.05.1877

Сын: Надысев Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Надысев Тимофей Евдокимович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.07.1879

Сын: Надысев Илья Тимофеевич

Отец ребёнка: Надысев Тимофей Евдокимович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.11.1882

Дочь: Михайлова Матрена Надысева

Отец ребёнка: Надысев Тимофей Евдокимович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.03.1885

Дочь: Васильева Дарья Надысева

Отец ребёнка: Надысев Тимофей Евдокимович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.?.1887

Муж: Миронов - Лысов Иван Миронович

Рождение ребёнка
30.01.1888

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Миронов - Лысов Иван Миронович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Надысев Тимофей Евдокимович

Смерть
11.08.1893
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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