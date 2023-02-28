Миронов - Лысов Иван Миронович
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти21.08.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Лысов Мирон Трофимович
Рождение ребёнка
19.05.1871
Сын: Лысов - Миронов Семен Иванович
Мать ребёнка: Лысова Агафья Лукьяновна
Рождение ребёнка
12.03.1873
Мать ребёнка: Лысова Агафья Лукьяновна
Рождение ребёнка
03.10.1877
Мать ребёнка: Лысова Агафья Лукьяновна
Рождение ребёнка
12.06.1879
Сын: Лысов - Миронов Тихон Иванович
Мать ребёнка: Лысова Агафья Лукьяновна
Рождение ребёнка
14.07.1881
Сын: Лысов - Миронов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Лысова Агафья Лукьяновна
Рождение ребёнка
19.11.1883
Дочь: Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Лысова Агафья Лукьяновна
Бракосочетание
30.?.1887
Рождение ребёнка
30.01.1888
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Миронова Матрена Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лысова Агафья Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лысова Агафья Лукьяновна
Смерть
21.08.1900
Причина смерти: чахотка