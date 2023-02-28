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Миронов - Лысов Иван Миронович

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

21.08.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Лысов Мирон Трофимович

Мать: Миронова Наталья Федоровна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.05.1871

Сын: Лысов - Миронов Семен Иванович

Мать ребёнка: Лысова Агафья Лукьяновна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.03.1873

Сын: Миронов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Лысова Агафья Лукьяновна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.10.1877

Сын: Миронов Филипп Иванович

Мать ребёнка: Лысова Агафья Лукьяновна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.06.1879

Сын: Лысов - Миронов Тихон Иванович

Мать ребёнка: Лысова Агафья Лукьяновна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.07.1881

Сын: Лысов - Миронов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Лысова Агафья Лукьяновна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.11.1883

Дочь: Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Лысова Агафья Лукьяновна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.?.1887

Жена: Миронова Матрена Савельевна

Рождение ребёнка
30.01.1888

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Миронова Матрена Савельевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысова Агафья Лукьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысова Агафья Лукьяновна

Смерть
21.08.1900
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: чахотка
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