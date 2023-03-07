Васильева Дарья Надысева
Место рождения
Дата рождения22.03.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1885
Бракосочетание
20.?.1903
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.10.1906
Сын: Васильев Константин Яковлевич
Отец ребёнка: Васильев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
05.05.1909
Дочь: Антонина Яковлевна
Отец ребёнка: Васильев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
10.03.1916
Сын: Васильев Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Васильев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
31.03.1920
Сын: Васильев Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Васильев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
15.11.1925
Сын: Васильев Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Васильев Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно