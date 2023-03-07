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Васильева Дарья Надысева

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

22.03.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1885

Отец: Надысев Тимофей Евдокимович

Мать: Миронова Матрена Савельевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.?.1903

Муж: Васильев Иван Григорьевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.10.1906

Сын: Васильев Константин Яковлевич

Отец ребёнка: Васильев Иван Григорьевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.05.1909

Дочь: Антонина Яковлевна

Отец ребёнка: Васильев Иван Григорьевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.03.1916

Сын: Васильев Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Васильев Иван Григорьевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
31.03.1920

Сын: Васильев Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Васильев Иван Григорьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.11.1925

Сын: Васильев Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Васильев Иван Григорьевич

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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