Васильев Иван Ii (Яков) Григорьевич 08.10.1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Васильев Иван Ii (Яков) Григорьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 08.10.1883, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Агриппина Антоновна1856 г.р.
Отец
Васильев Григорий Дмитриевич1855 г.р.
Дети
Васильев Константин Яковлевич28.10.1906 г.р.
(Васильева) Антонина Яковлевна05.05.1909 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1883

Отец: Васильев Григорий Дмитриевич

Мать: Агриппина Антоновна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
20.01.1903

Жена: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.10.1906

Сын: Васильев Константин Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
05.05.1909

Дочь: (Васильева) Антонина Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
10.03.1916

Сын: Васильев Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
31.03.1920

Сын: Васильев Александр Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
15.11.1925

Сын: Васильев Николай Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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