Васильев Иван Ii (Яков) Григорьевич
мужской, родился 08.10.1883, Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАгриппина Антоновна1856 г.р.
ОтецВасильев Григорий Дмитриевич1855 г.р.
Дети
Васильев Константин Яковлевич28.10.1906 г.р.
(Васильева) Антонина Яковлевна05.05.1909 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
08.10.1883
Отец: Васильев Григорий Дмитриевич
Мать: Агриппина Антоновна
Бракосочетание
20.01.1903
Жена: не указана
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.10.1906
Сын: Васильев Константин Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1909
Дочь: (Васильева) Антонина Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1916
Сын: Васильев Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1920
Сын: Васильев Александр Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1925
Сын: Васильев Николай Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно