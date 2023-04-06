Агриппина Антоновна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Бракосочетание
25.?.1874
Рождение ребёнка
1875
Рождение ребёнка
03.03.1877
Дочь: Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Васильев Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.06.1879
Сын: Васильев Тихон Григорьевич
Отец ребёнка: Васильев Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.08.1880
Дочь: Тихонова Васса Васильева
Отец ребёнка: Васильев Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.10.1883
Рождение ребёнка
01.04.1886
Рождение ребёнка
05.09.1887
Сын: Васильев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Васильев Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.07.1888
Рождение ребёнка
21.02.1890
Дочь: Лукьянова Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Васильев Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.11.1892
Дочь: Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Васильев Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.12.1893
Сын: Васильев Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Васильев Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.08.1896
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Васильев Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.08.1900
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Васильев Григорий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно