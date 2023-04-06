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Агриппина Антоновна

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Матюшов Антон Матвеевич

Мать: Матюшова Евдокия Николаевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
25.?.1874

Муж: Васильев Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1875

Сын: Васильев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Васильев Григорий Дмитриевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.03.1877

Дочь: Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Васильев Григорий Дмитриевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.06.1879

Сын: Васильев Тихон Григорьевич

Отец ребёнка: Васильев Григорий Дмитриевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.08.1880

Дочь: Тихонова Васса Васильева

Отец ребёнка: Васильев Григорий Дмитриевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.10.1883

Сын: Васильев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Васильев Григорий Дмитриевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.04.1886

Сын: Васильев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Васильев Григорий Дмитриевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.09.1887

Сын: Васильев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Васильев Григорий Дмитриевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.07.1888

Сын: Васильев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Васильев Григорий Дмитриевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.02.1890

Дочь: Лукьянова Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Васильев Григорий Дмитриевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.11.1892

Дочь: Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Васильев Григорий Дмитриевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.12.1893

Сын: Васильев Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Васильев Григорий Дмитриевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.08.1896

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Васильев Григорий Дмитриевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.08.1900

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Васильев Григорий Дмитриевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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