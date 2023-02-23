Матюшова Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюшова Евдокия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

22.06.1887

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Агриппина Антоновна

Отец ребёнка: Матюшов Антон Матвеевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Матюшов Иван Антонович

Отец ребёнка: Матюшов Антон Матвеевич

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1866

Сын: Матюшов Кирилл Антонович

Отец ребёнка: Матюшов Антон Матвеевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
22.06.1887
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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