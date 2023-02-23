Матюшова Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти22.06.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Агриппина Антоновна
Отец ребёнка: Матюшов Антон Матвеевич
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Матюшов Антон Матвеевич
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Матюшов Антон Матвеевич
Смерть
22.06.1887