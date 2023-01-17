Матюшов Антон Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти10.03.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Матюшов Матвей
Мать: ?
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Агриппина Антоновна
Мать ребёнка: Матюшова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Матюшова Евдокия Николаевна
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Матюшова Евдокия Николаевна
Смерть
10.03.1890