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Матюшов Антон Матвеевич

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

10.03.1890

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Матюшов Матвей

Мать: ?

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Агриппина Антоновна

Мать ребёнка: Матюшова Евдокия Николаевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Матюшов Иван Антонович

Мать ребёнка: Матюшова Евдокия Николаевна

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1866

Сын: Матюшов Кирилл Антонович

Мать ребёнка: Матюшова Евдокия Николаевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
10.03.1890
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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