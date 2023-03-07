Матюшов Кирилл Антонович
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
30.?.1885
Жена: Матюшова Ирина Миронова
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.01.1886
Дочь: Постнова Татьяна Матюшова
Мать ребёнка: Матюшова Ирина Миронова
Рождение ребёнка
28.06.1887
Дочь: Феодосия Кирилловна
Мать ребёнка: Матюшова Ирина Миронова
Рождение ребёнка
01.10.1888
Дочь: Устинья Кирилловна
Мать ребёнка: Матюшова Ирина Миронова
Рождение ребёнка
04.02.1890
Дочь: Агафья Кирилловна
Мать ребёнка: Матюшова Ирина Миронова
Рождение ребёнка
12.06.1892
Мать ребёнка: Матюшова Ирина Миронова
Рождение ребёнка
04.11.1894
Дочь: Александра Кирилловна
Мать ребёнка: Матюшова Ирина Миронова
Рождение ребёнка
18.10.1897
Мать ребёнка: Матюшова Ирина Миронова
Рождение ребёнка
07.07.1899
Сын: Матюшов Прокофий Кириллович
Мать ребёнка: Матюшова Ирина Миронова
Рождение ребёнка
15.05.1903
Дочь: Серова Анна (Александра II) Матюшова
Мать ребёнка: Матюшова Ирина Миронова
Смерть
Неизвестно