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Матюшов Кирилл Антонович

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Матюшов Антон Матвеевич

Мать: Матюшова Евдокия Николаевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.?.1885

Жена: Матюшова Ирина Миронова

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.01.1886

Дочь: Постнова Татьяна Матюшова

Мать ребёнка: Матюшова Ирина Миронова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.06.1887

Дочь: Феодосия Кирилловна

Мать ребёнка: Матюшова Ирина Миронова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1888

Дочь: Устинья Кирилловна

Мать ребёнка: Матюшова Ирина Миронова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.02.1890

Дочь: Агафья Кирилловна

Мать ребёнка: Матюшова Ирина Миронова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.06.1892

Сын: Матюшов Тихон Кириллович

Мать ребёнка: Матюшова Ирина Миронова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.11.1894

Дочь: Александра Кирилловна

Мать ребёнка: Матюшова Ирина Миронова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1897

Сын: Матюшов Иван Кириллович

Мать ребёнка: Матюшова Ирина Миронова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.07.1899

Сын: Матюшов Прокофий Кириллович

Мать ребёнка: Матюшова Ирина Миронова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.05.1903

Дочь: Серова Анна (Александра II) Матюшова

Мать ребёнка: Матюшова Ирина Миронова

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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