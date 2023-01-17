Блинков Феофан Захарович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
23.?.1883
Жена: Блинкова Васса Бугрова
Рождение ребёнка
01.03.1885
Сын: Блинков Кондратий Феофанович
Мать ребёнка: Блинкова Васса Бугрова
Рождение ребёнка
17.04.1887
Сын: Блинков Степан Феофанович
Мать ребёнка: Блинкова Васса Бугрова
Рождение ребёнка
01.02.1890
Дочь: Павлова Анна Блинкова
Мать ребёнка: Блинкова Васса Бугрова
Рождение ребёнка
12.02.1893
Мать ребёнка: Блинкова Васса Бугрова
Рождение ребёнка
24.09.1895
Дочь: Ефросинья Блинкова
Мать ребёнка: Блинкова Васса Бугрова
Рождение ребёнка
26.06.1898
Дочь: Февронья Феофановна
Мать ребёнка: Блинкова Васса Бугрова
Рождение ребёнка
19.04.1901
Дочь: Александра Феофановна
Мать ребёнка: Блинкова Васса Бугрова
Рождение ребёнка
06.07.1903
Дочь: Артюхина Ольга Блинкова
Мать ребёнка: Блинкова Васса Бугрова
Рождение ребёнка
14.07.1906
Сын: Блинков Вов Гавриил Феофанович
Мать ребёнка: Блинкова Васса Бугрова
Рождение ребёнка
29.05.1909
Дочь: Акилина Феофановна
Мать ребёнка: Блинкова Васса Бугрова
Рождение ребёнка
28.07.1912
Дочь: Евдокия Феофановна
Мать ребёнка: Блинкова Васса Бугрова
Смерть
Неизвестно