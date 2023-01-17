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Блинков Феофан Захарович

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Блинков (дворовый) Захар Иванович

Мать: Блинкова Ульяна Павловна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
23.?.1883

Жена: Блинкова Васса Бугрова

Рождение ребёнка
01.03.1885

Сын: Блинков Кондратий Феофанович

Мать ребёнка: Блинкова Васса Бугрова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.04.1887

Сын: Блинков Степан Феофанович

Мать ребёнка: Блинкова Васса Бугрова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1890

Дочь: Павлова Анна Блинкова

Мать ребёнка: Блинкова Васса Бугрова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.02.1893

Сын: Блинков Архип Феофанович

Мать ребёнка: Блинкова Васса Бугрова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.09.1895

Дочь: Ефросинья Блинкова

Мать ребёнка: Блинкова Васса Бугрова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
26.06.1898

Дочь: Февронья Феофановна

Мать ребёнка: Блинкова Васса Бугрова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.04.1901

Дочь: Александра Феофановна

Мать ребёнка: Блинкова Васса Бугрова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1903

Дочь: Артюхина Ольга Блинкова

Мать ребёнка: Блинкова Васса Бугрова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1906

Сын: Блинков Вов Гавриил Феофанович

Мать ребёнка: Блинкова Васса Бугрова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.05.1909

Дочь: Акилина Феофановна

Мать ребёнка: Блинкова Васса Бугрова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.07.1912

Дочь: Евдокия Феофановна

Мать ребёнка: Блинкова Васса Бугрова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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