Блинкова Васса Бугрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинкова Васса Бугрова

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Место рождения

Нижняя Маза

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бугров Андрей Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
23.?.1883

Муж: Блинков Феофан Захарович

Рождение ребёнка
01.03.1885

Сын: Блинков Кондратий Феофанович

Отец ребёнка: Блинков Феофан Захарович

Рождение ребёнка
17.04.1887

Сын: Блинков Степан Феофанович

Отец ребёнка: Блинков Феофан Захарович

Рождение ребёнка
01.02.1890

Дочь: Павлова Анна Блинкова

Отец ребёнка: Блинков Феофан Захарович

Рождение ребёнка
12.02.1893

Сын: Блинков Архип Феофанович

Отец ребёнка: Блинков Феофан Захарович

Рождение ребёнка
24.09.1895

Дочь: Ефросинья Блинкова

Отец ребёнка: Блинков Феофан Захарович

Рождение ребёнка
26.06.1898

Дочь: Февронья Феофановна

Отец ребёнка: Блинков Феофан Захарович

Рождение ребёнка
19.04.1901

Дочь: Александра Феофановна

Отец ребёнка: Блинков Феофан Захарович

Рождение ребёнка
06.07.1903

Дочь: Артюхина Ольга Блинкова

Отец ребёнка: Блинков Феофан Захарович

Рождение ребёнка
14.07.1906

Сын: Блинков Вов Гавриил Феофанович

Отец ребёнка: Блинков Феофан Захарович

Рождение ребёнка
29.05.1909

Дочь: Акилина Феофановна

Отец ребёнка: Блинков Феофан Захарович

Рождение ребёнка
28.07.1912

Дочь: Евдокия Феофановна

Отец ребёнка: Блинков Феофан Захарович

Смерть
Неизвестно
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