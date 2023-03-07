Блинкова Васса Бугрова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бугров Андрей Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
23.?.1883
Рождение ребёнка
01.03.1885
Сын: Блинков Кондратий Феофанович
Отец ребёнка: Блинков Феофан Захарович
Рождение ребёнка
17.04.1887
Сын: Блинков Степан Феофанович
Отец ребёнка: Блинков Феофан Захарович
Рождение ребёнка
01.02.1890
Дочь: Павлова Анна Блинкова
Отец ребёнка: Блинков Феофан Захарович
Рождение ребёнка
12.02.1893
Отец ребёнка: Блинков Феофан Захарович
Рождение ребёнка
24.09.1895
Дочь: Ефросинья Блинкова
Отец ребёнка: Блинков Феофан Захарович
Рождение ребёнка
26.06.1898
Дочь: Февронья Феофановна
Отец ребёнка: Блинков Феофан Захарович
Рождение ребёнка
19.04.1901
Дочь: Александра Феофановна
Отец ребёнка: Блинков Феофан Захарович
Рождение ребёнка
06.07.1903
Дочь: Артюхина Ольга Блинкова
Отец ребёнка: Блинков Феофан Захарович
Рождение ребёнка
14.07.1906
Сын: Блинков Вов Гавриил Феофанович
Отец ребёнка: Блинков Феофан Захарович
Рождение ребёнка
29.05.1909
Дочь: Акилина Феофановна
Отец ребёнка: Блинков Феофан Захарович
Рождение ребёнка
28.07.1912
Дочь: Евдокия Феофановна
Отец ребёнка: Блинков Феофан Захарович
Смерть
Неизвестно