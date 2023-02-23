Симбирцева Февронья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симбирцева Февронья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1845

Дата смерти

После 1880

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Коннова Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Симбирцев Василий Никитич

Дуровка, Сызранский, Симбирская, Россия
Рождение ребёнка
1866

Сын: Симбирцев Терентий Васильевич

Отец ребёнка: Симбирцев Василий Никитич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1873

Сын: Симбирцев (незаконнорожденный) Фома Васильевич

Отец ребёнка: Симбирцев Василий Никитич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.06.1876

Дочь: Кондратьева Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Симбирцев Василий Никитич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.12.1880

Дочь: Симбирцева (внебрачная) Анастасия Архиповна

Отец ребёнка: нет отца

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: нет отца

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симбирцев Василий Никитич

Смерть
После 1880
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