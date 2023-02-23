Симбирцева Февронья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1845
Дата смертиПосле 1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Коннова Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Симбирцев Василий Никитич
Дуровка, Сызранский, Симбирская, Россия
Рождение ребёнка
1866
Сын: Симбирцев Терентий Васильевич
Отец ребёнка: Симбирцев Василий Никитич
Рождение ребёнка
01.10.1873
Сын: Симбирцев (незаконнорожденный) Фома Васильевич
Отец ребёнка: Симбирцев Василий Никитич
Рождение ребёнка
16.06.1876
Дочь: Кондратьева Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Симбирцев Василий Никитич
Рождение ребёнка
16.12.1880
Дочь: Симбирцева (внебрачная) Анастасия Архиповна
Отец ребёнка: нет отца
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: нет отца
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1880