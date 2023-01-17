Кондратьева (Симбирцева) Агриппина Васильевна
Место рождения
Дата рождения16.06.1876
Дата смерти16.11.1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1876
Бракосочетание
27.?.1895
Рождение ребёнка
01.08.1896
Дочь: Кузьмина Евдокия Кондратьева
Отец ребёнка: Кондратьев (матрос) Игнат Сысоевич
Рождение ребёнка
19.07.1902
Дочь: Евпраксия Игнатьевна
Отец ребёнка: Кондратьев (матрос) Игнат Сысоевич
Рождение ребёнка
14.07.1906
Сын: Кондратьев Гавриил Игнатьевич
Отец ребёнка: Кондратьев (матрос) Игнат Сысоевич
Рождение ребёнка
23.07.1907
Дочь: Прасковья Игнатьевна
Отец ребёнка: Кондратьев (матрос) Игнат Сысоевич
Рождение ребёнка
03.04.1910
Дочь: Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Кондратьев (матрос) Игнат Сысоевич
Рождение ребёнка
23.11.1911
Дочь: Екатерина Игнатьевна
Отец ребёнка: Кондратьев (матрос) Игнат Сысоевич
Рождение ребёнка
14.07.1913
Сын: Кондратьев Вов Александр Игнатьевич
Отец ребёнка: Кондратьев (матрос) Игнат Сысоевич
Рождение ребёнка
17.08.1916
Дочь: Надежда Игнатьевна
Отец ребёнка: Кондратьев (матрос) Игнат Сысоевич
Смерть
16.11.1917
от чахотки