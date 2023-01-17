Кондратьева (Симбирцева) Агриппина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева (Симбирцева) Агриппина Васильевна

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

16.06.1876

Дата смерти

16.11.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1876

Отец: Симбирцев Василий Никитич

Мать: Симбирцева Февронья Петровна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
27.?.1895

Муж: Кондратьев (матрос) Игнат Сысоевич

Рождение ребёнка
01.08.1896

Дочь: Кузьмина Евдокия Кондратьева

Отец ребёнка: Кондратьев (матрос) Игнат Сысоевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.07.1902

Дочь: Евпраксия Игнатьевна

Отец ребёнка: Кондратьев (матрос) Игнат Сысоевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.07.1906

Сын: Кондратьев Гавриил Игнатьевич

Отец ребёнка: Кондратьев (матрос) Игнат Сысоевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.07.1907

Дочь: Прасковья Игнатьевна

Отец ребёнка: Кондратьев (матрос) Игнат Сысоевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.04.1910

Дочь: Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Кондратьев (матрос) Игнат Сысоевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.11.1911

Дочь: Екатерина Игнатьевна

Отец ребёнка: Кондратьев (матрос) Игнат Сысоевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.07.1913

Сын: Кондратьев Вов Александр Игнатьевич

Отец ребёнка: Кондратьев (матрос) Игнат Сысоевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.08.1916

Дочь: Надежда Игнатьевна

Отец ребёнка: Кондратьев (матрос) Игнат Сысоевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
16.11.1917
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