Кузьмина Евдокия Кондратьева
Место рождения
Дата рождения01.08.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1896
Бракосочетание
12.?.1915
Рождение ребёнка
25.01.1916
Отец ребёнка: Кузьмин Прокофий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
06.05.1917
Дочь: Александра Прокофьевна
Отец ребёнка: Кузьмин Прокофий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
29.08.1919
Дочь: Раиса Прокофьевна
Отец ребёнка: Кузьмин Прокофий Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно