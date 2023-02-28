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Кузьмина Евдокия Кондратьева

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.08.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1896

Отец: Кондратьев (матрос) Игнат Сысоевич

Мать: Кондратьева Агриппина Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.?.1915

Муж: Кузьмин Прокофий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
25.01.1916

Сын: Кузьмин Петр Прокофьевич

Отец ребёнка: Кузьмин Прокофий Лаврентьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.05.1917

Дочь: Александра Прокофьевна

Отец ребёнка: Кузьмин Прокофий Лаврентьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.08.1919

Дочь: Раиса Прокофьевна

Отец ребёнка: Кузьмин Прокофий Лаврентьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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