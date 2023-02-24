Коннова (Симбирцева) Пелагея Васильевна
Место рожденияДуровка, Сызранский, Симбирская, Россия
Дата рождения1863
Дата смертиПосле 1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Коннов Петр Афанасьевич
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Коннов Петр Афанасьевич
Сын: Коннов Александр Петрович
Отец ребёнка: Коннов Петр Афанасьевич
Сын: Афанасьев (коннов) Константин Петрович
Отец ребёнка: Коннов Петр Афанасьевич
Дочь: Иванова Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Коннов Петр Афанасьевич
Дочь: Сергеева Мария Петровна
Отец ребёнка: Коннов Петр Афанасьевич
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Коннов Петр Афанасьевич
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Коннов Петр Афанасьевич
Дочь: Антонина Петровна
Отец ребёнка: Коннов Петр Афанасьевич
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Коннов Петр Афанасьевич
Сын: Коннов Вов Василий Петрович
Отец ребёнка: Коннов Петр Афанасьевич
Дочь: Акилина Петровна
Отец ребёнка: Коннов Петр Афанасьевич