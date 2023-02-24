Коннова (Симбирцева) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коннова (Симбирцева) Пелагея Васильевна

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Место рождения

Дуровка, Сызранский, Симбирская, Россия

Дата рождения

1863

Дата смерти

После 1910

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Симбирцев Василий Никитич

Мать: Симбирцева Февронья Петровна

Дуровка, Сызранский, Симбирская, Россия
Бракосочетание
30.?.1881

Муж: Коннов Петр Афанасьевич

Рождение ребёнка
10.12.1882

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Коннов Петр Афанасьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.02.1885

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Коннов Петр Афанасьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.09.1886

Сын: Коннов Александр Петрович

Отец ребёнка: Коннов Петр Афанасьевич

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.05.1889

Сын: Афанасьев (коннов) Константин Петрович

Отец ребёнка: Коннов Петр Афанасьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1891

Дочь: Иванова Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Коннов Петр Афанасьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.07.1894

Дочь: Сергеева Мария Петровна

Отец ребёнка: Коннов Петр Афанасьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.04.1898

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Коннов Петр Афанасьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.11.1900

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Коннов Петр Афанасьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.03.1903

Дочь: Антонина Петровна

Отец ребёнка: Коннов Петр Афанасьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.03.1903

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Коннов Петр Афанасьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.03.1906

Сын: Коннов Вов Василий Петрович

Отец ребёнка: Коннов Петр Афанасьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.06.1910

Дочь: Акилина Петровна

Отец ребёнка: Коннов Петр Афанасьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1910
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