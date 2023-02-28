Коннов Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения19.09.1886
Дата смертиПосле 1924
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1886
Бракосочетание
10.?.1906
Рождение ребёнка
14.03.1908
Дочь: Дарья Александровна
Мать ребёнка: Коннова Ксения Артамонова
Рождение ребёнка
05.08.1909
Дочь: Вера Александровна
Мать ребёнка: Коннова Ксения Артамонова
Рождение ребёнка
19.11.1910
Дочь: Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Коннова Ксения Артамонова
Рождение ребёнка
22.07.1913
Дочь: Прасковья Александровна
Мать ребёнка: Коннова Ксения Артамонова
Рождение ребёнка
28.08.1915
Дочь: Наталья Александровна
Мать ребёнка: Коннова Ксения Артамонова
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Коннов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Коннова Ксения Артамонова
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Коннова Ксения Артамонова
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Павлова Нина Александровна
Мать ребёнка: Коннова Ксения Артамонова
Смерть
После 1924