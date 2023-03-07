Коннова Ксения Артамонова
Место рождения
Дата рождения15.01.1886
Дата смертиПосле 1924
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1886
Бракосочетание
10.?.1906
Рождение ребёнка
14.03.1908
Дочь: Дарья Александровна
Отец ребёнка: Коннов Александр Петрович
Рождение ребёнка
05.08.1909
Дочь: Вера Александровна
Отец ребёнка: Коннов Александр Петрович
Рождение ребёнка
19.11.1910
Дочь: Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Коннов Александр Петрович
Рождение ребёнка
22.07.1913
Дочь: Прасковья Александровна
Отец ребёнка: Коннов Александр Петрович
Рождение ребёнка
28.08.1915
Дочь: Наталья Александровна
Отец ребёнка: Коннов Александр Петрович
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Коннов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Коннов Александр Петрович
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Коннов Александр Петрович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Павлова Нина Александровна
Отец ребёнка: Коннов Александр Петрович
Смерть
После 1924