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Коннова Ксения Артамонова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

15.01.1886

Дата смерти

После 1924

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1886

Отец: Артамонов Алексей Матвеевич

Мать: Артамонова Евдокия Матвеева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.?.1906

Муж: Коннов Александр Петрович

Рождение ребёнка
14.03.1908

Дочь: Дарья Александровна

Отец ребёнка: Коннов Александр Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.08.1909

Дочь: Вера Александровна

Отец ребёнка: Коннов Александр Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.11.1910

Дочь: Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Коннов Александр Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.07.1913

Дочь: Прасковья Александровна

Отец ребёнка: Коннов Александр Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.08.1915

Дочь: Наталья Александровна

Отец ребёнка: Коннов Александр Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Коннов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Коннов Александр Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Коннов Александр Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Павлова Нина Александровна

Отец ребёнка: Коннов Александр Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1924
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