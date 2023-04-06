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Сергеева (Коннова) Мария Петровна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

22.07.1894

Дата смерти

После 1918

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1894

Отец: Коннов Петр Афанасьевич

Мать: Коннова Пелагея Васильевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.11.1912

Муж: Сергеев Исаак Андреевич

Рождение ребёнка
09.11.1913

Дочь: Матрёна Исааковна

Отец ребёнка: Сергеев Исаак Андреевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1915

Сын: Сергеев Александр Исаакович

Отец ребёнка: Сергеев Исаак Андреевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Сергеев Иван Исаевич

Отец ребёнка: Сергеев Исаак Андреевич

Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Смерть
После 1918
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