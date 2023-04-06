Сергеева (Коннова) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения22.07.1894
Дата смертиПосле 1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1894
Бракосочетание
09.11.1912
Рождение ребёнка
09.11.1913
Дочь: Матрёна Исааковна
Отец ребёнка: Сергеев Исаак Андреевич
Рождение ребёнка
01.10.1915
Сын: Сергеев Александр Исаакович
Отец ребёнка: Сергеев Исаак Андреевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Сергеев Иван Исаевич
Отец ребёнка: Сергеев Исаак Андреевич
Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Смерть
После 1918