Осоченко (Антипьева) Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осоченко (Антипьева) Антонина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1928

Дата смерти

10.03.2010

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1928

Отец: Антипьев Михаил Иванович

Мать: Антипьева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осоченко Григорий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осоченко Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
19.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осоченко Григорий Алексеевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.05.1955

Сын: Осоченко Евгений Григорьевич

Отец ребёнка: Осоченко Григорий Алексеевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
10.03.2010
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область

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