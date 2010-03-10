Осоченко (Антипьева) Антонина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1928
Дата смерти10.03.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1928
Отец: Антипьев Михаил Иванович
Мать: Антипьева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осоченко Григорий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осоченко Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
01.05.1955
Сын: Осоченко Евгений Григорьевич
Отец ребёнка: Осоченко Григорий Алексеевич
Смерть
10.03.2010
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область