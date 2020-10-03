Осоченко Григорий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осоченко Григорий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1928

Дата смерти

03.10.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осоченко Антонина Михайловна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.05.1955

Сын: Осоченко Евгений Григорьевич

Мать ребёнка: Осоченко Антонина Михайловна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осоченко Антонина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осоченко Антонина Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
03.10.2020