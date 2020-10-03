Осоченко Григорий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1928
Дата смерти03.10.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.10.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осоченко Антонина Михайловна
Рождение ребёнка
01.05.1955
Сын: Осоченко Евгений Григорьевич
Мать ребёнка: Осоченко Антонина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осоченко Антонина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.10.2020