Антипьева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1928
Дочь: Осоченко (Антипьева) Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Антипьев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1947
Смерть
Неизвестно
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область