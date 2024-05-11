Антипьева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипьева Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

1928 г.р.
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Добавил:

НЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антипьев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антипьев Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипьев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
14.08.1928

Дочь: Осоченко (Антипьева) Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Антипьев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антипьев Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
Междуреченск, Междуреченский, Кемеровская область

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