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Осоченко Евгений Григорьевич

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Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

01.05.1955

Дата смерти

27.09.2021

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1955

Отец: Осоченко Григорий Алексеевич

Мать: Осоченко (Антипьева) Антонина Михайловна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.02.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.09.2021

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