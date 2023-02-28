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Семизоров Гавриил Сидорович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

23.03.1856

Дата смерти

25.02.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1856

Отец: Семизоров Сидор Кириллович

Мать: Семизорова Анна Андреевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.?.1874

Жена: Семизорова Устинья (Степановна)

Рождение ребёнка
01.01.1876

Дочь: Старостина Анисья Семизорова

Мать ребёнка: Семизорова Устинья (Степановна)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.11.1876

Сын: Семизоров Иван Гавриилович

Мать ребёнка: Семизорова Устинья (Степановна)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.12.1877

Дочь: Анастасия Гавриловна

Мать ребёнка: Семизорова Устинья (Степановна)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.11.1881

Сын: Семизоров Степан Гаврилович

Мать ребёнка: Семизорова Устинья (Степановна)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.09.1886

Дочь: Лагурева Надежда Семизорова

Мать ребёнка: Семизорова Устинья (Степановна)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.01.1890

Дочь: Синицына Мария Семизорова

Мать ребёнка: Семизорова Устинья (Степановна)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.06.1892

Сын: Семизоров Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Семизорова Устинья (Степановна)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.01.1894

Сын: Семизоров Павел Гаврилович

Мать ребёнка: Семизорова Устинья (Степановна)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
25.02.1911
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