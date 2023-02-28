Семизоров Гавриил Сидорович
Место рождения
Дата рождения23.03.1856
Дата смерти25.02.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1856
Бракосочетание
06.?.1874
Рождение ребёнка
01.01.1876
Дочь: Старостина Анисья Семизорова
Мать ребёнка: Семизорова Устинья (Степановна)
Рождение ребёнка
06.11.1876
Сын: Семизоров Иван Гавриилович
Мать ребёнка: Семизорова Устинья (Степановна)
Рождение ребёнка
19.12.1877
Дочь: Анастасия Гавриловна
Мать ребёнка: Семизорова Устинья (Степановна)
Рождение ребёнка
21.11.1881
Сын: Семизоров Степан Гаврилович
Мать ребёнка: Семизорова Устинья (Степановна)
Рождение ребёнка
27.09.1886
Дочь: Лагурева Надежда Семизорова
Мать ребёнка: Семизорова Устинья (Степановна)
Рождение ребёнка
21.01.1890
Дочь: Синицына Мария Семизорова
Мать ребёнка: Семизорова Устинья (Степановна)
Рождение ребёнка
15.06.1892
Сын: Семизоров Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Семизорова Устинья (Степановна)
Рождение ребёнка
08.01.1894
Сын: Семизоров Павел Гаврилович
Мать ребёнка: Семизорова Устинья (Степановна)
Смерть
25.02.1911