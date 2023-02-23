Семизорова Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семизорова Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

20.03.1913

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1856

Сын: Семизоров Гавриил Сидорович

Отец ребёнка: Семизоров Сидор Кириллович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Кузьмина Матрена Семизорова

Отец ребёнка: Семизоров Сидор Кириллович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семизоров Сидор Кириллович

Смерть
20.03.1913
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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