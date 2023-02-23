Семизорова Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти20.03.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1856
Сын: Семизоров Гавриил Сидорович
Отец ребёнка: Семизоров Сидор Кириллович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Кузьмина Матрена Семизорова
Отец ребёнка: Семизоров Сидор Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.1913