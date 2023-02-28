Кузьмина Матрена Семизорова
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Бракосочетание
08.?.1876
Рождение ребёнка
05.12.1878
Сын: Кузьмин Спиридон Лаврентьевич
Отец ребёнка: Кузьмин Лаврентий Кузьмич
Рождение ребёнка
14.11.1880
Сын: Кузьмин Пмв Лаврентий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Кузьмин Лаврентий Кузьмич
Рождение ребёнка
20.12.1885
Сын: Кузьмин Петр Лаврентьевич
Отец ребёнка: Кузьмин Лаврентий Кузьмич
Рождение ребёнка
01.03.1888
Дочь: Марина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Кузьмин Лаврентий Кузьмич
Рождение ребёнка
08.07.1889
Сын: Кузьмин Михаил Лаврентьевич
Отец ребёнка: Кузьмин Лаврентий Кузьмич
Рождение ребёнка
16.02.1892
Дочь: Евдокия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Кузьмин Лаврентий Кузьмич
Рождение ребёнка
01.07.1894
Сын: Кузьмин Прокофий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Кузьмин Лаврентий Кузьмич
Рождение ребёнка
12.08.1897
Сын: Кузьмин Андрей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Кузьмин Лаврентий Кузьмич
Смерть
Неизвестно