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Кузьмина Матрена Семизорова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Семизоров Сидор Кириллович

Мать: Семизорова Анна Андреевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.?.1876

Муж: Кузьмин Лаврентий Кузьмич

Рождение ребёнка
05.12.1878

Сын: Кузьмин Спиридон Лаврентьевич

Отец ребёнка: Кузьмин Лаврентий Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.11.1880

Сын: Кузьмин Пмв Лаврентий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Кузьмин Лаврентий Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.12.1885

Сын: Кузьмин Петр Лаврентьевич

Отец ребёнка: Кузьмин Лаврентий Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.03.1888

Дочь: Марина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Кузьмин Лаврентий Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.07.1889

Сын: Кузьмин Михаил Лаврентьевич

Отец ребёнка: Кузьмин Лаврентий Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.02.1892

Дочь: Евдокия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Кузьмин Лаврентий Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1894

Сын: Кузьмин Прокофий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Кузьмин Лаврентий Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.08.1897

Сын: Кузьмин Андрей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Кузьмин Лаврентий Кузьмич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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