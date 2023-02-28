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Семизоров Степан Гаврилович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

21.11.1881

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1881

Отец: Семизоров Гавриил Сидорович

Мать: Семизорова Устинья (Степановна)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.11.1902

Жена: Лаврук Ксения Шувалова

Рождение ребёнка
16.12.1903

Дочь: Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Лаврук Ксения Шувалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.07.1905

Сын: Семизоров Михаил Степанович

Мать ребёнка: Лаврук Ксения Шувалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.05.1908

Сын: Семизоров Иван Степанович

Мать ребёнка: Лаврук Ксения Шувалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.10.1909

Сын: Семизоров Михаил Степанович

Мать ребёнка: Лаврук Ксения Шувалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.11.1910

Сын: Семизоров Вов Александр Степанович

Мать ребёнка: Лаврук Ксения Шувалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.08.1914

Сын: Семизоров Василий Степанович

Мать ребёнка: Лаврук Ксения Шувалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1917

Сын: Семизоров Иван Степанович

Мать ребёнка: Лаврук Ксения Шувалова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1918
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