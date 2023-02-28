Семизоров Степан Гаврилович
Место рождения
Дата рождения21.11.1881
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1881
Бракосочетание
11.11.1902
Жена: Лаврук Ксения Шувалова
Рождение ребёнка
16.12.1903
Дочь: Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Лаврук Ксения Шувалова
Рождение ребёнка
08.07.1905
Сын: Семизоров Михаил Степанович
Мать ребёнка: Лаврук Ксения Шувалова
Рождение ребёнка
30.05.1908
Сын: Семизоров Иван Степанович
Мать ребёнка: Лаврук Ксения Шувалова
Рождение ребёнка
23.10.1909
Сын: Семизоров Михаил Степанович
Мать ребёнка: Лаврук Ксения Шувалова
Рождение ребёнка
18.11.1910
Сын: Семизоров Вов Александр Степанович
Мать ребёнка: Лаврук Ксения Шувалова
Рождение ребёнка
05.08.1914
Сын: Семизоров Василий Степанович
Мать ребёнка: Лаврук Ксения Шувалова
Рождение ребёнка
01.06.1917
Сын: Семизоров Иван Степанович
Мать ребёнка: Лаврук Ксения Шувалова
Смерть
1918