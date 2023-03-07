Семизорова Устинья (Степановна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семизорова Устинья (Степановна)

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Место рождения

Огаревка

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: (огаревка) Иван Егорович

Мать: не указана

Бракосочетание
06.?.1874

Муж: Семизоров Гавриил Сидорович

Рождение ребёнка
01.01.1876

Дочь: Старостина Анисья Семизорова

Отец ребёнка: Семизоров Гавриил Сидорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.11.1876

Сын: Семизоров Иван Гавриилович

Отец ребёнка: Семизоров Гавриил Сидорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.12.1877

Дочь: Анастасия Гавриловна

Отец ребёнка: Семизоров Гавриил Сидорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.11.1881

Сын: Семизоров Степан Гаврилович

Отец ребёнка: Семизоров Гавриил Сидорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.09.1886

Дочь: Лагурева Надежда Семизорова

Отец ребёнка: Семизоров Гавриил Сидорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.01.1890

Дочь: Синицына Мария Семизорова

Отец ребёнка: Семизоров Гавриил Сидорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.06.1892

Сын: Семизоров Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Семизоров Гавриил Сидорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.01.1894

Сын: Семизоров Павел Гаврилович

Отец ребёнка: Семизоров Гавриил Сидорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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