Семизорова Устинья (Степановна)
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: (огаревка) Иван Егорович
Мать: не указана
Бракосочетание
06.?.1874
Рождение ребёнка
01.01.1876
Дочь: Старостина Анисья Семизорова
Отец ребёнка: Семизоров Гавриил Сидорович
Рождение ребёнка
06.11.1876
Сын: Семизоров Иван Гавриилович
Отец ребёнка: Семизоров Гавриил Сидорович
Рождение ребёнка
19.12.1877
Дочь: Анастасия Гавриловна
Отец ребёнка: Семизоров Гавриил Сидорович
Рождение ребёнка
21.11.1881
Сын: Семизоров Степан Гаврилович
Отец ребёнка: Семизоров Гавриил Сидорович
Рождение ребёнка
27.09.1886
Дочь: Лагурева Надежда Семизорова
Отец ребёнка: Семизоров Гавриил Сидорович
Рождение ребёнка
21.01.1890
Дочь: Синицына Мария Семизорова
Отец ребёнка: Семизоров Гавриил Сидорович
Рождение ребёнка
15.06.1892
Сын: Семизоров Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Семизоров Гавриил Сидорович
Рождение ребёнка
08.01.1894
Сын: Семизоров Павел Гаврилович
Отец ребёнка: Семизоров Гавриил Сидорович
Смерть
Неизвестно