Лагурева Надежда Семизорова
Место рождения
Дата рождения27.09.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1886
Бракосочетание
06.?.1906
Рождение ребёнка
20.08.1907
Сын: Лагурев Иван Александрович
Отец ребёнка: Лагурев Александр Ионович
Рождение ребёнка
25.03.1909
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Лагурев Александр Ионович
Рождение ребёнка
01.08.1910
Сын: Лагурев Вов Василий Александрович
Отец ребёнка: Лагурев Александр Ионович
Рождение ребёнка
16.04.1912
Сын: Лагурев Иван Александрович
Отец ребёнка: Лагурев Александр Ионович
Рождение ребёнка
02.04.1914
Сын: Лагурев Гавриил Александрович
Отец ребёнка: Лагурев Александр Ионович
Смерть
Неизвестно