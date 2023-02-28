Лагурева Надежда Семизорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛагурева Надежда Семизорова

Лагурева Надежда Семизорова

avatar

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

27.09.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1886

Отец: Семизоров Гавриил Сидорович

Мать: Семизорова Устинья (Степановна)

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
06.?.1906

Муж: Лагурев Александр Ионович

Рождение ребёнка
20.08.1907

Сын: Лагурев Иван Александрович

Отец ребёнка: Лагурев Александр Ионович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1909

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Лагурев Александр Ионович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1910

Сын: Лагурев Вов Василий Александрович

Отец ребёнка: Лагурев Александр Ионович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
16.04.1912

Сын: Лагурев Иван Александрович

Отец ребёнка: Лагурев Александр Ионович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1914

Сын: Лагурев Гавриил Александрович

Отец ребёнка: Лагурев Александр Ионович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close